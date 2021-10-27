Что смотреть на фестивале «Дягилев P.S.» в 2021 году

С 4 по 21 ноября в Санкт-Петербурге в 12-й раз пройдет Международный фестиваль искусств «Дягилев. P.S.». Рассказываем, какие события представят публике в этот раз.



Программа L.A.D.





4 ноября, 20:00 в ТЮЗе им. А.А. Брянцева





Фестиваль откроется вечером балетов современных российских хореографов на музыку Леонида Десятникова. В программу вошли четыре хореографических выступления в исполнении солистов Ural Opera Ballet: «Три тихие пьесы», «Безупречная ошибка», «Праздник уходящих», «Дар». L.A.D. посвящена композитору Леониду Десятникову.





Программа POSTSCRIPT





8 ноября, 20:00 в Театре музыкальной комедии





Вечер современной хореографии от компании MuzArts состоит из работ Уэйна МакГрегора, Сиди Ларби Шеркауи, Алексея Ратманского, Пола Лайтфута и Соль Леон. Программа начнется с постановки «МакГрегор+Мюглер» — совместной работы английского хореографа и французского модельера. Они создали дуэт для примы Большого театра Ольги Смирновой. В программу также вошли «Фавн», «Воспоминание о дорогом месте», «Постскриптум». Их исполнят солисты Большого театра.





Открытие выставки «Пять искушений Иоганна Фауста» и перформанс «ПРОТОФауст»





10 ноября, 19:00 в Музее театрального и музыкального искусства





В Шереметевском дворце состоится масштабный проект «Пять искушений Фауста», который включает выставку, серию перформансов, концерты, дискуссии, мастер-классы по созданию комиксов и импровизации, показ оперы, квест. Проект откроется перформансом Инженерного театра АХЕ. Его будут показывать в течение пяти дней после открытия. Спектакль-инсталляция «захватит» пять выставочных пространств, а кульминация состоится в Оружейном зале. Его превратят в алхимическую лабораторию, не имеющую временных и пространственных границ. Посетители выставки увидят противоположные воплощения фаустовской темы в искусстве. В экспозицию вошли классические музыкально-театральные сюжеты и работы современных художников.





Балет «Лебединое озеро»





11 ноября и 12 ноября, 19:00 в театре «Балтийский дом»





Российская премьера балета «Лебединое озеро» в постановке французского хореографа Анжелена Прельжокажа, признанного современным классиком. Костюмы к постановке создал российский модельер Игорь Чапурин.





Программа «Диалоги»





16 ноября, 20:00 в Александринском театре





Российская премьера программы «Диалоги» включает дуэты, поставленные современными классиками Матсом Эком (Швеция), Иржи Килианом (Чехия), Эммой Потрнер (Канада), Кристал Пайт (Канада), Охадом Нахарином (Израиль), Сашей Вальц (Германия). Их исполнят солисты Национального балета Норвегии и других европейских трупп.





Музыкальный спектакль «Дягилев. Последние дни»





21 ноября, 20:00 в Шереметевском дворце





Постановку о сценах из жизни антрепренера Сергея Дягилева и его подруги, пианистки Миси Серт поставил Роман Габриа. Главные роли исполнили Михаил Николаев и Полина Осетинская. Спектакль-воспоминание расскажет о последних днях Дягилева, умершего в гостинице в Венеции. Несмотря на огромный успех и колоссальный вклад в развитие культуры, десятки воспитанников — художников, балерин и танцовщиков, композиторов, Дягилев умирал в одиночестве. Среди немногих людей, с которыми он общался в то время, была пианистка и меценатка Мися Серт. В постановке прозвучат композиции из ее репертуара.





Выставка Владимира Васильева





с 3 ноября в Шереметевском дворце





Выставка живописных полотен легендарного премьера Большого театра откроется концертом Юлии Стадлер. В экспозицию вошли портреты, пейзажи, натюрморты и интерьеры, созданные автором в условиях коронавирусной изоляции.





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