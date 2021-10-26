Концерт Игоря Бутмана в Кремле состоится в формате COVID-free

Юбилейный концерт народного артиста России, главы Московского джазового оркестра Игоря Бутмана пройдет в формате COVID-free, ради безопасности гостей и приглашенных зарубежных музыкантов, сообщает ТАСС.

Бутман отметит 60-летие большим концертом в Государственном Кремлевском дворце. Специальными гостями вечера станут девятикратный лауреат премии «Грэмми» американский трубач Уинтон Марсалис и джазовый оркестр «Линкольн-центра» (Jazz at Lincoln Center Orchestra).

«Для нас очень важно, чтобы после нашего праздника все были здоровы, поэтому концерт пройдет в формате COVID-free, с QR-кодами. Зал будет неполный, у нас есть ограничение по количеству людей. Ситуация очень серьезная, мы переживаем, но в Кремлевском дворце обеспечена безопасность, и мы надеемся, что все будет хорошо. Я лично благодарю Уинтона, мы сделали все возможное, чтобы и оркестр «Линкольн-центра», и наш имели абсолютную защищенность», — сказал Бутман. Он назвал большим счастьем возможность отметить юбилей на большой сцене.

«Устроить банкет, посидеть, услышать правду в глаза, когда тебя хвалят все время, — это, конечно, приятно, но наша жизнь — это музыка. Счастье — пригласить друзей и сыграть для них, может быть, самый лучший концерт», — поделился Бутман. По словам Марсалиса, он также отметил 60-летие концертом в Берлине. Он добавил, что совместное выступление в день рождения Бутмана только укрепит их дружбу.

Фото: A.Savin, FAL