Топ-5 фильмов с Роми Шнайдер

Невероятно востребованная и успешная европейская актриса, муза Лукино Висконти пережила личную трагедию, после которой смогла оправиться и вернуться в кино. Однако ее жизнь оборвалось довольно рано. Вспоминаем лучшие фильмы Роми Шнайдер, дочери немецкой актрисы и австрийского актера, покорившей кинематограф Австрии, Германии и Франции.





«Главное — любить», 1975





Одна из главных работ в карьере Роми Шнайдер, которая принесла ей первый «Сезар». Она сыграла актрису-неудачницу Надин, которая знакомится на съемках с фотографом Серве. Он зарабатывает на жизнь снимками для взрослых. Серве влюбляется в Надин с первого взгляда и хочет ей помочь. Он покупает для нее роль в спектакле. Его не останавливает наличие мужа у Надин. Она же оказывается перед выбором.





«Простая история», 1978





39-летняя Мари (Шнайдер) решает порвать с Сержем, с которым долгое время была в отношениях. Она размышляет, оставить ребенка от него или сделать аборт. Решение дается ей тяжело. Женщина общается с друзьями, чтобы пережить боль, и гуляет по городу. Во время прогулки Мари сталкивается с бывшим мужем, которого давно не видела. Между ними что-то вспыхивает. За работу в фильме Клода Сотэ Роми Шнайдер получила второго «Сезара».





«Ад», 1964





Самая экспериментальная работа в карьере актрисы. Фильм снял Анри-Жорж Клузо, который отснял материал в стиле поп-арта. Даже сегодня «Ад» смотрится необычно. Режиссер не смог окончить работу над картиной — он заболел и умер. Но неоконченный фильм все-таки увидел свет спустя десятки лет. Шнайдер исполнила роль Одетты, муж которой страдает патологической ревностью. Он видит супругу исчадием ада.





«Бассейн», 1969





Марианна и Жан-Поль проводят отпуск у друзей на Лазурном берегу. Идиллию нарушает бывший любовник Марианны. Безмятежность сменяется напряжением, влюбленность — ревностью. Герои раскрывают характеры, прошлые связи и новые чувства. В красивой истории эмоции побеждают разум. Главные роли в фильме исполнили Роми Шнайдер и Ален Делон, которые ко времени съемок расстались. Их отношения сопровождались скандалами и закончились разорванной помолвкой. Однако Делон попросил режиссера Жака Дере утвердить на роль Шнайдер. Фильм имел кассовый успех.





«Боккаччо-70», 1962





Кинокартина состоит из четырех новелл, связанных одной темой и снятых разными режиссерами. Висконти, Феллини, Де Сика и Моничелли пытались снять картины в духе «Декамерона», рассказывающие об отношениях. Шнайдер сыграла у Висконти молодую аристократку Куколку. Она решает проучить супруга и договаривается с ним о сделке. Теперь ему придется платить за секс с ней.





Фото: кадр из фильма «Главное — любить»