Не только «Особенности национальной охоты»: пять фильмов Александра Рогожкина

На днях после продолжительной болезни в Санкт-Петербурге скончался режиссер и сценарист Александр Рогожкин. Ему было 72 года. Он прославился комедиями «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки», а также сериалами «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила». В его фильмографии — более 15 проектов. Вспоминаем работы режиссера, в которых он исследовал разные темы.





«Караул», 1989





Конвой сопровождает эшелон с заключенными, которых везут к месту отбывания наказания. Среди солдат процветает дедовщина, которая не особо отличается от принципов уголовного мира. Атмосфера замкнутого пространства накаляется до предела — молодой солдат-конвоир расстреливает сослуживцев. На него начинается облава. Фильм основан на реальных событиях. Кинокартина номинировалась на «Золотого медведя», а также получила приз ФИПРЕССИ.





«Чекист», 1992





Действие фильма разворачивается в годы «красного террора». В центре повествования — революционный палач, начальник губернской ЧК Андрей Срубов, который приговаривает людей к расстрелам без суда и следствия. Приговоры исполняют в душевой. Каждый день грузовик вывозит горы трупов. В отличие от других чекистов, которые считают массовые расстрелы справедливой местью врагам, Срубов пытается оправдать их общественным благом. Однако его теории не избавляют от мук.





«Жизнь с идиотом», 1993





Фильм-экранизация рассказа Виктора Ерофеева. После некоего проступка интеллигент должен взять в свой дом человека с ментальными проблемами. Это не столько наказание, сколько миссия для него. Поначалу новый жилец ведет себя спокойно. Со временем он начинает меняться и менять жизнь интеллигента и его супруги.





«Блокпост», 1998





Взвод проводит зачистку в горном ауле на Северном Кавказе, в результате которой гибнет мальчик. Чтобы уберечь солдат от мести местных жителей, их направляют на блокпост рядом с тихим поселением. Они ждут, пока все уляжется, едят, спят, курят. К ним приходит девушка Маша, которая приводит свою глухонемую сестру. Чтобы провести с ней время, солдаты расплачиваются патронами. Все это время за блокпостом наблюдает снайпер.





«Кукушка», 2002





Действие разворачивается осенью 1944 года, за несколько дней до выхода Финляндии из Второй мировой войны. Два солдата враждующих армий чудом остаются в живых. Отступающий отряд приковывает снайпера Вейкко к скале, чтобы он отстреливался до последнего. Его одевают в форму СС, чтобы солдат не мог сдаться в советский плен — его обрекают на смерть. Рядом под бомбами оказывается капитан Красной армии Иван, обвиненный по доносу. Конвоиры гибнут, а он получает контузию. Ивана находит саамская девушка Анни. Позже к ее дому приходит Вейкко. Все трое говорят на разных языках и пытаются ужиться.





Фото: кадр из фильма «Чекист»