«Ленфильм» запустил мультимедийный конкурс «Женский голос Арктики»

Трех победительниц определит народное голосование в социальных сетях проекта сообщили в пресс-службе киностудии.

Конкурс «Женский голос Арктики» призван привлечь внимание к важнейшим проблемам женщин Севера. Победительницы станут героинями документального фильма, съемки которого будут проходить в Якутии и в Петербурге.

К участию в конкурсе приглашаются женщины от 18 до 40 лет, представительницы как северных этносов, так и коренных народов севера России. Прием заявок будет идти до 10 ноября 2021 года.

25-30 участниц, отобранных международным жюри, войдут в лонглист проекта, из которого семь участниц будет отобрано в короткий список. При отборе жюри будет исходить из уникальности судеб участниц и яркости их жизненного вектора, говорится в сообщении.

«Наши героини должны быть непохожими друг на друга не только по этническому происхождению, но и по характеру, темпераменту, своей позиции, семейному положению, бытовым условиям жизни», — пояснили на киностудии.

Съемки документального фильма пройдут, ожидается, на территории Якутии и в Санкт-Петербурге в 2022 году.