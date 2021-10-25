Российские власти утвердили новую форму кинобилета

Новая форма билета как бланка строгой отчетности, который используется при проведении показа фильма в кинозале, утверждена приказом Минкультуры России, сообщает пресс-служба министерства.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года. В настоящее время кинотеатры вынуждены выдавать зрителю кинобилет и кассовый чек.

Новая форма кинобилета максимально приближенна к виду кассового чека, предусмотренного требованиями Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», и освобождает кинотеатры от необходимости печатать дополнительный чек. Также утвержденная форма дает возможность ее использования для покупки цифрового (электронного) кинобилета через интернет.

Ранее правительством Российской Федерации было принято постановление от 16.08.2021 № 1338, утверждающее Правила оказания услуг по показу фильмов в кинозалах и связанных с таким показом услуг, которое также вступает в силу с 1 марта 2022 года. С полным текстом приказа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации.