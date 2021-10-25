Один из создателей «Бумера» Петр Хазизов умер в 56 лет от COVID-19

21 октября на 57-м году жизни скончался российский режиссер, сценарист, продюсер и актер Петр Хазизов, на своей странице Facebook сообщил сын кинематографиста, продюсер Иван Грантовский.

«Петр Юрьевич Хазизов – Зеегофер. Папа. Учитель и Друг. Спасибо тебе за меня», – написал Иван. По словам актера и режиссера Михаила Брашинского, причиной смерти Хазизова стал коронавирус.

Петр Хазизов родился 22 сентября 1965 года. Учился в Московском институте стали и сплавов.

Работал старшим научным редактором в Московском Музее кино с 1987 по 1989 год. В качестве режиссера-постановщика снял более ста брэндовых рекламных роликов по заказам ряда международных рекламных агентств.

С 1989 по 1992 сотрудничал с WTN, ABC, Channel Four и рядом других телевизионных компаний как продюсер, оператор и монтажер. В 1992-м организовал компанию TekoFilms.

В качестве креативного продюсера, супервайзера по созданию специальных эффектов, а также режиссер монтажа принимал участие в производстве фильмов «Турецкий гамбит», «72 метра», «Возвращение», «Бумер», «Статский советник», «Легенда №17» и многих других.

В 2005-м как режиссер, сценарист и продюсер снял ленту «Манга», где также сыграл роль Алика. В 2009 году выступил организатором первого Российско-Европейского фестиваля короткометражного кино 27+ONE, где победил стал проект «Синдром Кризиса» российского хоррормейкера Святослава Подгаевского.