Пять фильмов с Катрин Денев, которые хочется пересматривать

За почти 60-летнюю карьеру в кино Катрин Денев снялась в десятках фильмов, поработала с лучшими европейскими режиссерами, стала иконой стиля и музой модельеров, закрепила звание ведущей французской актрисы. Вспоминаем фильмы разных десятилетий с участием актрисы, которые раскрывают грани ее таланта.





«Отвращение», 1965





Психологический триллер Романа Полански, ставший первым фильмом «квартирной трилогии» о глубинах человеческой психики. Денев сыграла Кэрол Леду, которая работает маникюршей в Лондоне. Она неуравновешенна, нерешительна и необщительна. Девушка испытывает сильную неприязнь к мужчинам и страдает от галлюцинаций. Когда сестра, с которой живет Кэрол, уезжает, с ней происходит нечто странное.





«Дневная красавица», 1967





Фильм режиссера Луиса Бунюэля основан на романе Жозефа Кесселя. Денев сыграла молодую добропорядочную домохозяйку Северину, которая решается на совершенно невообразимый поступок. Она настолько не удовлетворена сексуальной жизнью с мужем, что поступает на работу в бордель мадам Анас. Северина принимает клиентов только днем, когда муж на работе. Поэтому получает прозвище Дневная красавица. Этот выбор меняет ее жизнь.





«Голод», 1983





Работа в фильме Тони Скотта стала самой заметной голливудской ролью Катрин Денев. Ее партнером стал Дэвид Боуи. Они сыграли вампиров Мириам и Джона. Пара живет в квартире с видом на нью-йоркские улицы, наслаждается красивой одеждой, хорошей музыкой и друг другом, ходит на модные вечеринки на Манхэттене в поисках свежей крови, ведет беседы о человеческих инстинктах, страхах и времени. Внезапно Джон начинает стареть и обращается за помощью к геронтологу Саре. Она становится третьей участницей опасного треугольника.





«Индокитай», 1992





Фильм режиссера Режиса Варнье завоевал «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Его действие разворачивается в 1930-е годы во Французском Индокитае (территория современных Вьетнама, Камбоджи и Лаоса). Владелица плантаций Элиана (Денев) влюбляется во французского офицера Жан-Батиста. Ее приемная дочь Камилла, наследница вьетнамской императорской династии, тоже влюбляется в мужчину, который отвечает ей взаимностью. Жан-Батиста отсылают на дальний форпост. Камилла сбегает из дома за ним. В пути она узнает о том, что происходит в стране — волнения, бедность, борьба за независимость Вьетнама.





«Танцующая в темноте», 2000





В фильме Ларса фон Триера Катрин Денев сыграла роль второго плана — подругу и коллегу главной героини Квальду (Кэти). Сельма (Бьорк) приехала в США из Чехословакии. Она теряет зрение и пытается заработать денег, пока совсем не ослепла, на операцию сына. Квальда помогает ей в работе на заводе, иногда ругает ее, иногда сочувствует. Фильм получил «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и другие престижные награды.





Фото: кадр из фильма «Голод»