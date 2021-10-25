V международный Российский культурологический конгресс «Культурное наследие – от прошлого к будущему» пройдет в дистанционном формате

8–10 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет V Российский культурологический конгресс с международным участием «Культурное наследие – от прошлого к будущему», сообщили организаторы конгресса.





Организатором конгресса выступает Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва в партнёрстве с Санкт-Петербургским Государственным институтом культуры, Санкт-Петербургским Государственным университетом, Российским Государственным педагогическим университетом им. А.И.Герцена, Российским институтом истории искусств и Научным центром РАН.





«В связи с нарастанием пандемии COVID-19, в Санкт-Петербурге введены масштабные ограничения на проведение массовых мероприятий. В этих условиях организаторы конгресса приняли решение о проведении его в ранее запланированные даты, 8–10 ноября 2021 г., но в дистанционном формате», – говорится в сообщении.





«Мы благодарны всем, кто прошёл регистрацию для участия в конгрессе и был готов приехать в Санкт-Петербург, несмотря на опасность заражения коронавирусом, которая пока, к сожалению, сохраняется. Мы считаем нецелесообразным переносить проведение конгресса и выражаем твердую уверенность в том, что совместными усилиями сможем провести его на самом высоком уровне. В ближайшие дни всем участникам будут разосланы ссылки для подключения к пленарному заседанию и к заседаниям секций», – уточнили в пресс-службе конгресса.





Вся актуальная информация публикуется на официальном сайте мероприятия cultcongress5.ru . Программа конгресса и тезисы докладов доступны по ссылке: https://cultcongress5.ru/wp-content/uploads/2021/10/5RCC.pdf

V Российский культурологический конгресс соберёт представителей культурологического сообщества: учёных-теоретиков, практиков, популяризаторов и педагогов. Они обсудят развитие российской науки о культуре, представят сложившиеся научные школы и направления, обсудят точки риска и точки роста в отечественном и мировом культурном процессе.