О чем рассказал зрителям трейлер сериала «Доктор Мозг»

Стриминг Apple TV выпустил трейлер детективной истории с элементами триллера, в которой сыграли актеры из «Паразитов» и «Лета».





Ролик корейского сериала разместили на ютьюб-канале стриминговой платформы. Первый эпизод «Доктора Мозга» выйдет 4 ноября. Следующие серии будут выходить раз в неделю до 10 декабря.





В трейлере показали талантливого ученого-нейробиолога, которого сыграл Ли Сон-гюн. Его семья попадает в загадочное происшествие, в результате которого он остается один. Ученый тяжело переживает события. Он пытается самостоятельно раскрыть дело. Для этого нейробиолог проводит «синхронизацию» своего мозга с мозгом с погибших при аварии. Он использует расчеты и специальные приспособления. Герой пытается получить доступ к их воспоминаниям, чтобы установить истину. Иногда мелькает его жена, которая просит найти их сына. К концу трейлера память одного из погибших при инциденте оказывается внутри главного героя. Он обнаруживает, что может драться и противостоять вооруженным противникам. Его разум превращается в хаос.





Сериал основан на аниме, популярном в Южной Корее и других странах. Сериал снял Ким Джи-ун («Я видел дьявола», «Горечь и сладость», «История двух сестер») — один из ведущих корейских режиссеров современности. Основные роли достались Ли Сон-гюн («Паразиты»), Тео Ю («Лето» Кирилла Серебренникова), Ли Ю-ён («Тоннель») и Со Джи-хе («49 дней»).





Фото: кадр из трейлера сериала «Доктор Мозг»