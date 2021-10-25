Музыкальный фестиваль Валерия Гергиева открывается в «Зарядье»

Вечером 25 октября открывается III Международный московский фестиваль «Зарядье», где под управлением инициатора и художественного руководителя фестиваля Валерия Гергиева в одном из лучших концертных залов столицы выступят солисты оперы, хор и музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра, а также пианист Даниил Трифонов, сообщает пресс-служба театра.

Фестиваль откроет оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса-сына в постановке Алексея Степанюка, адаптированной для зала «Зарядье»; начало в 19:30. Главные партии исполнят Елена Стихина (Розалинда), Антонина Весенина (Адель), Сергей Семишкур (Генрих Айзенштейн).

26 октября в 19:00 перед столичной публикой выступит Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Солист — лауреат российских и международных музыкальных конкурсов, обладатель «Грэмми» Даниил Трифонов (фортепиано). В программе — Концерт для фортепиано с оркестром №1 ре минор Иоганнеса Брамса и Симфония №8 до минор Антона Брукнера.

27 октября в 19:00 на сцене «Зарядья» в полусценическом исполнении покажут оперу «Трубадур» Джузеппе Верди — трагедию о неотвратимости злого рока в постановке Пьера Луиджи Пицци. На сцене — Татьяна Сержан (Леонора), Екатерина Семенчук (Азучена), Иван Гынгазов (Манрико), Ариунбаатар Ганбаатар (Граф ди Луна).

С 28 до 31 октября в рамках фестиваля запланированы еще два выступления Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева, показы опер «Ночь перед Рождеством» и «Обручение в монастыре». Более подробная информация о проведении концертов и спектаклей в эти даты появится позже.