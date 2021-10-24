Формат проведения фестиваля «Послание к человеку» изменили из-за COVID-19

24.10.2021
По причине вступающих 30 октября в силу новых мер по противодействию коронавирусной инфекции, организаторы известного кинофестиваля проведут его в смешанном виде. Таким образом, 29 октября в Петербурге состоится церемония открытия, где пройдет показ основных специальных программ – «Панорама.doc», «Кино сверхреальности» и «Пропущенное».
Но уже 30 октября большую часть программы можно будет посмотреть только в онлайн-формате. Остальные подробности организаторы «Послание к человеку» обещают сообщить позже.