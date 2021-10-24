Крупнейший фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» открылся в Краснодарском крае

24.10.2021

Крупнейший фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость» открылся в Краснодарском крае

В городе Усть-Лабинск Краснодарского края с 23 по 24 октября проходит главный фестиваль казачьей культуры «Александровская крепость», сообщает пресс-служба фестиваля.

В двухдневную программу фестиваля вошло более ста мероприятий. Зрители увидят выступления народных исполнителей, традиционные танцы и схватку на 200-летних саблях. 

Также в программу включены выступления авторитетных экспертов в сфере истории и культуры казачества. Посетителям предстоит познакомиться с казачьим фольклором, обрядами и традициями. 

В ремесленных блоках гостей фестиваля обучат гончарному ремеслу, ткачеству, приготовлению полезных и казачьих блюд, а также другим традиционным специальностям. Закроется фестиваль гала-концертом. 

Фото: кадр из репортажа