Культурный центр в честь Валерия Грушина открылся в Самаре

На базе самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева открылся культурный центр имени Валерия Грушина, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония открытия состоялась в день рождения Грушина, которому 23 октября бы исполнилось 77 лет. «Благодаря и университету, и поддержке правительства, которое реконструировало это помещение, мы получили площадку, на которой мы можем проводить свои мероприятия – концерты, какие-то встречи. Сегодня вечером мы собираемся провести здесь концерт, посвященный памяти Валерия Грушина – у него как раз день рождения. Фильм посмотрим, поговорим о наших проблемах в авторской песне», – рассказал член президиума клуба имени Валерия Грушина Сергей Ильин.

В сообщении Министерства культуры Самарской области говорится, что площадка на 250 мест также будет использоваться для проведения разных концертов и «станет местом для творчества». Президент Самарского университета Виктор Сойфер рассказал, что помещение отремонтировали после того, как он совместно с руководителем клуба имени Грушина Борисом Кейльманом подписал соответствующее обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

В ходе последующей встречи с главой региона прошло обсуждение грядущего изменения площадки и открытия культурного центра. Чиновник поддержал предложение и распорядился выделить средства.

Во время церемонии открытия на концертной площадке выступили участники проекта «Песни нашего века» барды Дмитрий Богданов и Константин Тарасов, Лилия Чебоксарова. Кроме того, прошло выступление самарских бардов – Борис Есипов, Юрий Карпов, Александр Исаев и другие.