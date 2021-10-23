«Международная неделя консерваторий» состоится в Санкт-Петербурге

23.10.2021
В Санкт-Петербурге в 21 раз откроется фестиваль «Международная неделя консерваторий», сообщает ТАСС.
Церемония открытия фестиваля пройдет в Большом зале Филармонии. Кроме того, в ходе вечера назовут нового почетного профессора Санкт-Петербургской консерватории, кандидатура которого принимается решением ученого совета старейшего музыкального вуза России.
Форум будет продолжаться до 2 ноября. В нем примут участие профессора и студенты высших школ музыки России, Австрии, Италии, Венгрии, Германии, Польши, США, Швейцарии.
Программы концертов, спланированных с соблюдением всех антивирусных норм, расскажут о значимых датах 2021 года: юбилеям Сергея Прокофьева, Ференца Листа, Бела Бартока, а также Годе культуры Германии в России. Для фестиваля выделены девять площадок города, в том числе Большой и Малый залы Филармонии, Капелла, Концертный зал Мариинского театра.