Что рассказал фанатам трейлер спортивной драмы о сестрах Уильямс

Ролик выпустила кинокомпания Warner Bros. Pictures. Онлайн-премьера спортивной драмы, посвященной реальной истории теннисисток, состоится 19 ноября на HBO Max. В российский прокат фильм выйдет на день раньше.





В трейлере показали семью Ричарда Уильямса и Орасин Прайс, в которой было несколько дочерей. Отец рабоатет охранником и занимается теннисом с двумя девочками — Винус и Сереной. Он убежден, что дочери талантливы в этом виде спорта. Отец возит их на корт и пытается продвигать дочерей. Для этого ему приходится придумывать нестандартные решения и идти против течения. Семья Ричарда не богата, а теннис — дорогой спорт. Но он придумывает, как создать условия для развития дочерей. «Винус и Серена завоюют этот мир», — говорит Ричард жене. Он разрабатывает план, чтобы сделать дочерей чемпионками. Кажется, что сомнения есть у всех, кроме него. Одна из сестер говорит, что хочет выиграть Уимблдон столько раз, сколько никто не выигрывал. Вторая спортсменка хочет доказать, что способна побеждать.





По словам создателей, фильм расскажет трогательную и драматичную историю о семье, мечте и спортивном духе. Он основан на реальной истории Виунс и Серены Уильямс и их отца Ричарда, который хотел избавить дочерей от судьбы многих подростков своего городка.





Фильм снял Рейнальдо Маркус Грин. Сценарий написал Зак Бэйлин. Роль Ричарда Уильямса исполнил Уилл Смит. Он же значится среди продюсеров проекта.





В трейлере звучит композиция Be Alive в исполнении Бейонсе. По мнению критиков, и кинокартина, и саундтрек смогут получить номинации на «Оскар» в будущем году.





Винус и Серена Уильямс по очереди становились первыми ракетками мира. Сестры неоднократно выигрывали Олимпийские игры, Уимблдонский турнир, Открытый чемпионат США, турниры Большого шлема и другие соревнования.





Фото: кадр из трейлера фильма «Король Ричард»