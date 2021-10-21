Михайловский театр одним из первых в Петербурге получил QR-кодом со статусом «Вакцинирован»

Михайловский театр стал одним из первых театров Санкт-Петербурга, который получил QR-код со статусом «Вакцинирован», означающим, что более 80% его сотрудников сделали прививку от COVID-19 или имеют справку о перенесенном заболевании, сообщили в пресс-службе театра со ссылкой на художественного руководителя Владимира Кехмана.

«Коллектив театра на 86% вакцинирован либо может подтвердить факт перенесенного заболевания. Я всегда говорил и отвечаю за свои слова, что Михайловский театр с точки зрения COVID-19 – самое безопасное место. Мы предпринимаем все меры, установленные Роспотребнадзором, а сегодня соответствующие инстанции подтвердили ответственное отношение к вакцинации нашего коллектива», – привели в пресс-службе слова Кехмана.

QR-код выдан городским комитетом по промышленной политике, инновациям и торговли и Центром развития и поддержки предпринимательства. По словам Кехмана, в Михайловском театре продолжает работать центр вакцинации для работников культуры Санкт-Петербурга, который открылся в феврале этого года.