В Твери пройдет выставка «Гончары России»

21.10.2021
IX Всероссийская выставка-конкурс «Гончары России. Глиняная игрушка, детская художественная керамика» представит изделия 300 мастеров-керамистов из 30 регионов страны.
Сотни глиняных игрушек, свистулек, сувениров, посуды, декоративных панно покажут в Музейно-выставочном центре им. Л. Чайкиной. Среди них будут представлены такие, как хлудневская, абашевская, романовская, дивеевская, филимоновская, каргопольская игрушки.
В рамках выставки пройдет круглый стол, посвященный сохранению традиций гончарства и популяризации глиняной игрушки. Также будут обсуждаться вопросы глинотерапии и этнопедагогики.
В дискуссии примут участие 40 мастеров и их учеников. Выставка продлится до 6 января 2022 года, говорится в сообщении.