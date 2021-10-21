Фестиваль короткометражек shnit Worldwide Shortfilmfestival открывается в Москве

Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival, где будет представлена национальная программа международного конкурса Made in Russia и нескольких спецпрограмм, пройдет в Москве, сообщили организаторы фестиваля.

«В программу фестиваля вошли предельно разнообразные картины. Некоторые из фильмов блестяще продолжают традиции жанрового кино, другие - расширяют представления о кинематографе, экспериментируя с формой и содержанием. Одни обращаются к общечеловеческим ценностям, а другие поднимают стоящие перед обществом серьезные вопросы. Но каждый отобранный в программу фильм имеет свой особый голос, напоминая о многообразии окружающего нас мира», – говорится в сообщении организаторов.

Для зрителей блока национального конкурса Made in Russia увидят 16 картин, среди которых «Бродяга Бро» Петра Трофимова, «Руки» Кати Скакун по мотивам прозы Евгении Некрасовой, «Герой» Сони Райзман, удостоенный диплома жюри на «Кинотавре», и «Вадим на прогулке» Саши Свирского, показанный в конкурсе короткого метра Берлинале.

В членах жюри этой программы будут продюсер Янна Буряк, режиссер Иван Соснин и глава Европейского питчинга короткого метра Жюли Марне. Международный конкурс поделен на две программы. Секцию Worldwide Competition, в которую вошли 18 фильмов со всего мира, параллельно будут показывать в еще шести странах фестиваля (Швейцарии, Аргентине, Гонконге, Египте, Коста-Рике и ЮАР).

Вторую часть программы, поделенную на четыре цветовых блока, куда вошла 21 картина о различных моделях маскулинности, угнетении женщин, кризисе в семье и других темах, увидят только российские зрители. Особым событием фестиваля станет программа экспериментального кино из разных стран, традиционно вне конкурса покажут комедийные короткометражки. Показы пройдут в музее «Гараж», кинотеатрах Москино, «Иллюзионе», Мультимедиа Арт Музее и новом пространстве ДК «Рассвет».