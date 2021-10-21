Музей современной истории покажет выставку «Москва греческая. От Феофана Грека до наших дней»

Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Выставочный проект «Москва греческая» приурочен к перекрестному Году истории Россия — Греция, юбилейному году празднования 200-летия начала национально-освободительного движения Греции и 30-летию Московского общества греков.

Экспозиция выставки познакомит посетителей с незаурядными личностями греческого происхождения, среди которых легендарный летчик-испытатель Владимир Коккинаки и выдающийся советский военный теоретик Владимир Триандафиллов; прославленная ударница, символ эпохи Паша Ангелина; известнейший коллекционер Советского Союза Георгий Костаки; знаменитый археолог Виктор Сарианиди и кинорежиссер, создатель телепередачи «В мире животных» Александр Згуриди; первый мэр Москвы Гавриил Попов и первый космонавт греческого происхождения Федор Юрчихин; композитор, директор Большого театра Михаил Чулаки и ведущий дирижер Большого театра Одиссей Димитриади; народная артистка России Елена Камбурова и всемирно известный дирижер Теодор Курентзис.

В церемонии открытия выставки примут участие: Митрополит Волоколамский Иларион, Посол Греческой республики в Российской Федерации Нассика Екатерини, Посол Республики Кипр в Российской Федерации Зинонос Андреас, Сенатор Российской Федерации Ольга Ковитиди и другие официальные лица.