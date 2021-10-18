Не только Джеймс Бонд: топ-5 фильмов с Дэниелом Крейгом

Британский актер прославился ролью агента 007 — он сыграл шпиона в пяти фильмах. При этом в его послужном списке более 150 ролей в кино. Выбираем лучшие фильмы, которые раскроют актерский талант Дэниела Крейга с разных сторон.





«Проклятый путь», 2002





Действие разворачивается в 1930-е годы в Соединенных Штатах Америки. Майкл Салливан — добропорядочный гражданин, который кажется отличным семьянином и ответственным работником. Однажды его сын решает узнать, куда отец уезжает по вечерам. Он прячется на заднем сиденье машины и становится свидетелем того, чем в реальности занимается папа. Салливан — гангстер, работа которого не должна иметь свидетелей. Отцу придется пойти против босса мафии и его сына (Крэйг), чтобы спасти ребенка.





«Слоеный торт», 2004





Наркодилер по кличке ХХХХ (Крейг) решает уйти на покой. Конечно, прежде ему предстоит выполнить последнее задание. Босс поручает ему разыскать пропавшую дочь его друга. Дело оказывается сложнее, чем представлялось в начале. Выход на пенсию откладывается.





«Золотой компас», 2007





Фильм снят по первой книге «Темные начала» Филипа Пулмана. 12-летняя Лира живет в Оксфорде. В ее мире есть две реальности — привычная и населенная ведьмами и деймонами (личными духами). Дядя девочки (Крейг) — не просто человек, а могущественный лорд Азриэл. Когда он появляется в городе, начинают пропадать дети. Лира решает разобраться в таинственных исчезновениях и отправляется в путешествие на Северный полюс. На помощь ей приходят северные ведьмы и белый медведь в броне. Кроме того, девочку поджидают монстры из армии миссис Коултер.





«Девушка с татуировкой дракона», 2011





Фильм является голливудской экранизацией романа «Миллениум» Стига Ларссона, которую снял Дэвид Финчер. Микаэль Блумквист (Крейг) — журналист-расследователь, чудом избежавший судебного наказания. Ему приходится помогать бизнесмену Хенрику Вагнеру, который просит найти его племянницу. Она исчезла 40 лет назад. Вскоре к поискам присоединяется гениальная хакерша с травматичным прошлым Лисбет Саландер (Руни Мара).





«Достать ножи», 2019





Известный автор детективов Харлан Тромби собирает семью на празднование 85-летия. На следующее утро его находят мертвым. Родственники писателя производят положительное впечатление, но мотивы убить патриарха семейства находятся у каждого. За дело берется частный сыщик Бенуа Блан (Крейг в твидовом пиджаке), который получает оплату расследования от неизвестного. Все члены семьи явно приукрашивают отношения с почившим автором. Настоящим подарком для детектива становится медсестра умершего — она физически не переносит лжи.





Фото: кадр из фильма «Золотой компас»