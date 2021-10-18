Скандальное современное искусство: «Нью-Йоркский мусор» Джастина Жиньяка

Американский художник уже 20 лет упаковывает мусор, собранный на улицах города, и продает его как предметы искусства.





В 2001 году художник и дизайнер Джастин Жиньяк запустил проект NEW YORK CITY GARBAGE. Он начал собираться самый настоящий мусор на улицах Нью-Йорка, упаковывать его в прозрачные кубы и продавать.





Все началось с того, что один из коллег Жиньяка усомнился в важности дизайна упаковки. Он решил принять вызов и поставил задачу — найти нечто абсолютно непродаваемое и неприглядное, что можно красиво упаковать и реализовать. Гуляя по грязной Таймс-сквер, художник обратил внимание на мусор. Это было идеальное решение для его задачи.





Жиньяк начал собирать мусор в кубы. Каждая коробка подписывается, нумеруется и датируется. Кубы с «обычным» мусором продаются по 50 долларов. Есть лимитированные коллекции — кубы с мусором, собранным на Таймс-сквер в Новый год, во время решающей серии Главной бейсбольной лиги, во время инаугурации Барака Обамы, съезда Республиканской партии и других мероприятий. Такие произведения стоят 100 долларов.





В 2007 году проект расширил географию. Жиньяк создал коллекцию кубов с мусором, собранным после Дня святого Патрика в Дублине. Эти работы тоже стоят по 100 долларов.





На сайте проекта можно проследить, в какие странные увезли нью-йоркский мусор. Среди счастливых обладателей необычных артефактов есть и россияне. Так, объект под номером 934 отправился в Новосибирск. Наибольшей популярностью кубы пользуются в Соединенных Штатах Америки, странах Европы и Австралии. За 20 лет художник продал больше 1400 кубов с мусором, которые сегодня находятся в более чем 30 странах.





Некоторые люди увидели в New York City Garbage оригинальную маркетинговую идею и покупают мусор в качестве сувениров. Некоторые видят в проекте призыв обратить внимание на экологические проблемы. А некоторым кажется, что это пустышка. Так или иначе, автору сложно отказать в оригинальности.





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