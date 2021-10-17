Гран-При итальянского конкурса Sanremo Junior завоевала певица из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил победительницу международного музыкального конкурса Sanremo Junior в Италии Ксению Галецкую, сообщает пресс-служба главы республики.

14-летняя Галецкая исполнила легендарный хит группы «The Jackson 5» под названием «Who’s Loving You», за что была удостоена главного приза фестиваля. «Ты прославила Белоруссию, показала всему миру, какая у нас талантливая и трудолюбивая молодежь, любящая свою страну», — сказано в президентском поздравлении.

Глава республики выразил слова благодарности и уважения родителям девушки, а также ее педагогам, продюсерскому центру «Спамаш». Кроме того, он поблагодарил всех, кто помогал Галецкой «покорить высокую творческую вершину».

Президент Белоруссии выразил надежду, что в будущем Галецкая сможет одержать еще много побед. Он добавил, что ее ждет много ярких выступлений и верных поклонников, а также пожелал юной певице здоровья, вдохновения, творческих успехов и отличной учебы.

Музыкальный конкурс Sanremo Junior в Италии является одним из знаменитых конкурсов для детей от 6 до 15 лет, который проходит под патронажем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) и администрации Сан-Ремо. В этом году в нем приняли участие 22 участника из России, Германии, Израиля, Италии, Болгарии, Чехии, Ливана, Украины, Словакии, США и других стран.