Конкурс-фестиваль танцев «Самарские сезоны 2021» стартовал в Самаре

11 октября 2021 года объявлен VI открытый межрегиональный фестиваль-конкурс по бальным, народным и эстрадным танцам среди ветеранов «Самарские сезоны 2021», посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает администрация Самары.

На портале всероссийской системы сбора и распределения контента по реализации нацпроектов опубликовано приглашение к участию в конкурсе для индивидуальных исполнителей и хореографические коллективов. Организатор фестиваля-конкурса — МБУ «Дворец ветеранов» при поддержке городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки.

«Самарские сезоны» объединяют любителей хореографии возрастной группы «Гранд–сеньоры» (женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет и старше.). Задача конкурса — привлечь пожилых граждан к ведению здорового образа жизни, сохранению двигательной активности.

Мероприятие направлено на популяризацию бального, народного, эстрадного танца и поддержку талантливых пожилых людей. Отборочный тур фестиваля проводится дистанционно: для участия нужно записать видео.

Номинации фестиваля: «Во имя Победы» (танцы на патриотическую тематику и музыку военных лет); европейский классический танец; танцы народов мира; латиноамериканский танец; современная хореография (модерн, диско, народно-стилизованный танец и др.).

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