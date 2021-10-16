На выставке «Подарки. Актуальные промыслы» представят художественные промыслы Подмосковья

16.10.2021

На выставке «Подарки. Актуальные промыслы» представят художественные промыслы Подмосковья

Работы четырех предприятий народных художественных промыслов Московской области представят на выставке «Подарки. Актуальные промыслы», которая пройдет с 18 по 20 октября в центре международной торговли, сообщает пресс-служба комитета по туризму региона. 

«От Подмосковья свою продукцию представят Гжель, Жостово, Дулево и Сергиево-Посадская матрешка», — говорится в сообщении пресс-службы. 

Организаторы отмечают, что в Московской области работают 19 предприятий, на которых сосредоточено более 60 процентов всех российских промыслов. Гости выставки увидят подарки, сувениры и другие изделия народных художественных промыслов в современном воплощении. 

Выставка-презентация подарков, сувениров и актуальных изделий народных художественных промыслов в современном воплощении пройдет в рамках подготовки к 2022 году, который объявлен Городом народной культуры и нематериального наследия регионов России.

Фото: Pixabay