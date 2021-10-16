На выставке «Подарки. Актуальные промыслы» представят художественные промыслы Подмосковья

16.10.2021
«От Подмосковья свою продукцию представят Гжель, Жостово, Дулево и Сергиево-Посадская матрешка», — говорится в сообщении пресс-службы.
Организаторы отмечают, что в Московской области работают 19 предприятий, на которых сосредоточено более 60 процентов всех российских промыслов. Гости выставки увидят подарки, сувениры и другие изделия народных художественных промыслов в современном воплощении.
Выставка-презентация подарков, сувениров и актуальных изделий народных художественных промыслов в современном воплощении пройдет в рамках подготовки к 2022 году, который объявлен Городом народной культуры и нематериального наследия регионов России.