Топ-6 фильмов с Джулией Робертс

Не первый год (и даже десятилетие) Джулия Робертс держится в топе самых высокооплачиваемых актрис мира. Она не боится быть собой, стареть и сниматься в не самых масштабных проектах. Возможно, за это ее любят в разных странах. Выбираем фильмы с Джулией Робертс, которые подойдут для разных настроений.





«В постели с врагом», 1991





Даже в начале карьеры Робертс играла не только в ромкомах. «В постели с врагом» — психологический триллер, где она исполнила главную роль. Лора замужем за Мартином, который изводит ее ревностью и агрессивным поведением. Со стороны их брак выглядит идеальным. На самом деле Лора живет в атмосфере страха, давления и напряжения. Муж издевается над ней. Она не знает, как вырваться из брака, ставшего пыткой и тюрьмой. Лора решает сымитировать гибель, чтобы начать новую жизнь под другим именем. Ей удается это, однако муж-тиран узнает об обмане и начинает ее преследовать.





«Свадьба лучшего друга», 1997





Романтическая комедия с классическим сюжетом и оригинальным финалом. Джулиана и Майкл дружат со студенческих лет. Они договорились пожениться, если до 28 лет не найдут себе избранников. Спустя почти десять лет Майкл женится, а Джулиана внезапно осознает, что любит его. Она знакомится с невестой, которая предлагает стать ее подружкой на свадьбе. Джулиана соглашается, чтобы расстроить свадьбу. Она решает поссорить жениха и невесту, чтобы вернуть Майкла.





«Ноттинг Хилл», 1999





В центре сюжета фильма Роджера Мишелла — известная актриса Анна (Джулия Робертс) и владелец книжного магазинчика в Лондоне и мечтатель Уильям (Хью Грант). Его жизнь круто меняется после того, как кинозвезда заходит в магазин, чтобы купить путеводитель. Роман между людьми из очень разных миров затронул сердца и зрителей, и критиков. Фильм стал самым кассовым в год выхода.





«11 друзей Оушена», 2001





После выхода из тюрьмы Дэнни Оушен сразу планирует новое ограбление — его интересуют три казино в Лас-Вегасе и куш в 160 миллионов долларов. Казино принадлежат Терри Бенедикту, жесткому и мстительному дельцу. Оушен собирает команду и готовится к ограблению, когда выясняется, что Бенедикт встречается с его бывшей женой. У Оушена до сих пор есть чувства к Тэсс (Робертс). Однако он заверяет банду, что личные дела не помешают делу. Режиссер Стивен Содерберг снял сначала «11 друзей Оушена», а затем два сиквела. Джулия Робертс появилась в первых двух фильмах в роли бывшей жены главного героя. Не самая обычная роль Робертс, которая любит играть в романтических комедиях и мелодрамах.





«Ешь, молись, люби», 2010





Элизабет Гилберт осознает, что живет совсем не той жизнью, которой хочет жить. Она отправляется в путешествие по миру, в котором открывает себя. При этом женщина боится перемен, но все-таки решается на серьезный шаг, не имея четкого плана и даже маршрута. Сначала она прибывает в Италию, где изучает язык и наслаждается божественной едой. Затем едет в Индию, где знакомится с собой. Путешествие заканчивается на берегу моря. Но там, где завершается одно, начинается другое.





«Белоснежка и месть гномов», 2012





Оригинальная версия сказки про Белоснежку от Тарсема Сингха. На этот раз злая мачеха выгоняет ее из замка и оставляет в лесу. Однако девушка не погибает, а находит банду гномов-разбойников, которые помогают ей вернуться в замок. Фильм примечателен тем, что Робертс сыграла злую мачеху. Она нечасто появляется в образах отрицательных персонажей.





Фото: кадр из фильма «Нотинг Хилл»