На платформе НЭБ открылась Электронная библиотека казачества

Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры России.

Российская государственная библиотека (РГБ) запустила цифровой ресурс, включающий исторические и современные издания, материалы научных исследований и книжные памятники. Ценные документы отражают многовековые знания об истории, культуре, традициях российского казачества.

Проект стартовал на базе Национальной электронной библиотеки.

«Старт одного из крупнейших проектов последних лет, который реализуется в рамках Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021−2030 годы, является поистине историческим событием», — отметила статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова.

По словам замминистра, на протяжении нескольких столетий многие знания по казакам бережно хранились РГБ и были доступны лишь для узкого круга читателей и исследователей.

«В мае, когда стартовало создание электронной библиотеки казачества, в открытом доступе было 70 документов. Но уже сегодня, по истечении всего нескольких месяцев, размещено 2500 документов, в том числе три особо ценных книжных памятника», — сообщила Алла Манилова.