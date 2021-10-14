Звезды, которые создали крепкие пары

Далеко не все знаменитости известны бурными и многочисленными романами. Некоторым звездам удалось создать крепкие и длительные отношения.





Голди Хоун и Курт Рассел





Пара в отношениях с 1983 года. Скоро они отметят 40-летие совместной жизни. К началу отношений у обоих были браки. Хоун дважды была замужем, у нее было двое детей от второго брака. Рассел был женат однажды. В первом браке у него родился сын. У Хоун и Рассела также есть общий сын. Пара официально не регистрировала отношения, но это не мешает им быть вместе уже 38 лет. Они предпочитают тихую жизнь на уединенном ранчо в Колорадо.





Пирс Броснан и Кили Шэй Смит





Поженились в 2001 году, а до свадьбы встречались семь лет. В общей сложности их семейный стаж насчитывает 27 лет. За это время у них родились двое сыновей. До брака с телеведущей и писательницей Броснан был женат на актрисе Кассандре Харрис, с которой прожил до ее смерти в 1991 году. Он усыновил ее детей от предыдущего брака. У них также родился общий сын Шон, который пошел по стопам родителей и стал актером.





Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс





Они познакомились в 1995 году на съемках сериала «Коррелли». Через год сыграли свадьбу. Пара мечтала иметь биологических и приемных детей. Однако Фернесс перенесла несколько выкидышей, что супруги очень тяжело пережили. После этого они решили взять детей из детдома. Они воспитывают сына Оскара Максимилиана и дочь Аву Элиот.





Дженнифер Коннелли и Пол Беттани





Успешная актриса признается, что предпочитает проводить время не на съемках и светских раутах, а в кругу семьи. На съемках «Игр разума» в 2001 году Конелли познакомилась с Беттани. К тому времени у нее уже был сын Кай. Они поженились в 2003 году. В том же году у них появился сын Стеллан. Через восемь лет родилась дочь Агнес Ларк. Пара вместе уже больше 18 лет. За годы отношений у них выработалось правило — не расставаться надолго друг с другом. Они даже отказываются от съемок в фильмах, если слишком долго не проводили время с семьей.





Пенелопа Крус и Хавьер Бардем





Впервые актеры познакомились в 1992 году на съемках фильма «Ветчина, ветчина», который стал одним из первых в их карьерах. Они снялись в еще нескольких картинах. А встречаться начали в 2007 году. Через три года состоялась церемония бракосочетания, которую провели на Багамских островах. В семье актеров появились двое детей — сын Леонардо и дочь Луна.





Фото: кадр из фильма "Вики Кристина Барселона"