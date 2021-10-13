Начались съемки фильма о жизни уральского поэта Бориса Рыжего

Кинокомпания Hype Film спродюсирует художественный фильм об уральском поэте Борисе Рыжем, сообщает «Культуромания».

По информации издания, картина будет называться «Рыжий». В ней будет раскрыт жизненный путь знаменитого уральского поэта.

Режиссером фильма стал автор «Человека из Подольска» Семен Серзин. По его словам, Рыжий является «поразительным русским поэтом», одной из личностей, которые очень мощно отражают эпоху, в которой живут.

«Это история про него и про время», — сказал Серзин. После питчинга в Министерстве культуры эксперты одобрили проект фильма и решили профинансировать его создание, сообщает «Культуромания».

Фото: Wikipedia