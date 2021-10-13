Топ-5 фильмов-катастроф, снятых по реальным событиям

Фильмы-катастрофы пользуются популярностью у зрителей благодаря зрелищности. Особенно сильные впечатления вызывают истории, которые произошли в реальной жизни. Несмотря на художественные искажения, такие фильмы захватывают дух. Выбираем самые душещипательные фильмы.





«Выжить», 1992 год





В основе кинокартины — авиакатастрофа 1972 года, когда над Андами разбился уругвайский лайнер со школьниками-регбистами на борту. Самолет упал на высокогорное плато, отрезанное от остального мира. Большинство пассажиров и членов экипажа погибли, но несколько человек выжили. Подростки пытаются выжить в жутком холоде, рядом с трупами товарищей и без еды в течение 72 дней. Им предстоит сделать ужасный выбор.





«Эверест», 2015 год





Фильм основан на событиях 1996 года. Группа альпинистов под руководством Роба Холла начинает восхождение на Эверест. Они — опытные и отважные альпинисты, полные сил и энтузиазма. Они мечтают покорить вершину. Однако дойти до пика — это только половина дела. Обратный путь — не менее сложный и опасный. Пронизывающий холод, буря, смерть товарищей — не все вернутся домой.





«Ледокол», 2016





Весной 1985 году ледокол «Михаил Громов» проходит у побережья Антарктиды. К нему приближается огромный айсберг. Уходя от столкновения с ним, ледокол попадает в ледовый плен. Ситуацию обостряет напряженная атмосфера в коллективе, где сталкиваются капитан Петров и новый командир. Экипаж проводит во льдах 133 дня, ожидая спасения. Топливо на исходе. Любое неверное решение будет стоить жизней.





«Спитак», 2018





История о последствиях крупнейшего в истории Армении землетрясения, произошедшего 7 декабря 1988 года. Уроженец города Спитак уехал в Москву на заработки. Когда Гор узнает о землетрясении на родине, он возвращается в поисках жены и дочери, о которых почти забыл в России. Трагедия заставляет его переосмыслить все поступки.





«Аполлон 13», 1995 год





В 1970 году «Аполлон-13» должен был стать третьим американским космическим кораблем, доставившим астронавтов на Луну. Однако на подлете к спутнику происходит авария, из-за которой они не могут прилуниться. Инцидент создает угрозу жизни астронавтов. Фильм сделал крылатой фразу «Хьюстон, у нас проблема».





Фото: кадр из фильма «Спитак»