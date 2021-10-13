Как сложилась судьба звезды «Клона» Мурилу Бенисиу

В начале 2000-х годов сериал «Клон» захватил сердца зрителей по всему миру. В России его показали в 2004 году. В сюжете сплелись характерные для теленовелл мелодраматические линии, а также необычные темы (клонирование и мусульманский быт). Неординарность сериала не помешала его популярности. Актеры, исполнившие главные роли — Джованна Антонелли и Мурилу Бенисиу — стали звездами.





Начало





До «Клона» Бенисиу не был звездой на родине. Он успел сняться в сериалах «Во имя любви» и «Хищник». Актер пытался покорить Голливуд. Ему удалось получить роли в нескольких картинах, в том числе в «Женщинах сверху». В этом фильме он сыграл мужа главной героини в исполнении Пенелопы Крус. Карьера в США не особо ладилась, поэтому актер вернулся на родину. И получил счастливый билет — роль в «Клоне», которая прославила его на весь мир. Бенисиу досталось сразу три персонажа — близнецы Лукас и Диога, а также клон последнего Лео.





Бурная личная жизнь





Мурилу Бенисиу встречался с актрисой Алессандрой Негрини, которая родила от него сына Антониу. По слухам, он оставил ее с ребенком и ушел к модели Каролине Ферраз, которую тоже бросил. Он начал встречаться с партнершей по сериалу «Клон» Джованной Антонелли. Говорили, что их роман стал причиной развода актрисы. Однако она не подтвердила эти сообщения. По словам актеров, роман начался позже. У пары родился сын Пьетру. Но они не смогли построить крепкую семью. Вскоре после рождения ребенка они разошлись.





Следующие несколько лет Бенисиу прожил в гражданском браке с актрисой Гильерминой Гинле. Примечательно, что она была замужем за его родным братом Леонарду. Сложно не увидеть параллели с сериалом «Клон»!

Далее Бенисиу сошелся с актрисой Деборой Фалабелла, которая играла в «Клоне» дочь его героя. В реальности она младше на восемь лет. Чувства между ними вспыхнули на съемках сериала «Проспект Бразилии», который снимали через десять лет после «Клона». Актеры прожили вместе семь лет, так и не расписавшись. Два года назад они объявили о расставании.





Сегодня





После этого Бенисиу недолго встречался со сценаристкой Мануэлой Диас. На сегодня о его личной жизни ничего неизвестно. В соцсетях актер выкладывает снимки с сыновьями от разных браков, а также кадры из путешествий.





Бенисиу продолжал сниматься в сериалах до 2019 года, когда вышел последний проект с его участием. Он также попробовал себя в роли режиссера. По слухам, работе мешает алкогольная зависимость актера. Однако он не комментировал сообщения на эту тему.





Фото: кадр из сериала «Клон»