Готовится к выходу фортепианная версия альбома Натальи Чайковской «Двое»

14 октября 2021 года на цифровых площадках появится новый альбом композитора Натальи Чайковской, сообщает пресс-служба «Фирмы Мелодия».

В трек-лист войдут уже полюбившиеся слушателям мелодии из альбома «Двое» в транскрипции для двух фортепиано. Альбом «Двое» был выпущен в мае 2019 года.

Тогда слушателям впервые были представлены инструментальные композиции Натальи Чайковской «С днем рождения», «Торжество», «Укради меня в Париж», «Время», «Двое», «Свадебный вальс», «Как долго я тебя ждала», «Летний дождь», «Отражение» и «Утро».

В новой версии альбома эти мелодии исполнит франко-русский фортепианный дуэт — заслуженная артистка России, пианистка Людмила Берлинская и лауреат международных конкурсов, композитор, пианист Артур Ансель, выступивший также в качестве автора фортепианных транскрипций произведений. Некоторые произведения в новой транскрипции впервые прозвучали в исполнении артистов в 2019 году на презентации альбома «Двое» в Москве, другие станут доступны для прослушивания только сейчас.

Фортепианный альбом подготовила к выпуску «Фирма Мелодия» при содействии музыкального издательства «Рэй Рекордс». Над проектом работали ведущие российские звукорежиссеры: двукратный номинант премии Grammy, заслуженный артист России Павел Лаврененков, профессор ВГИК, Московской консерватории и Института современного искусства, лауреат премии «Чистый звук» Мария Соболева, специалист в области сведения и монтажа, лауреат премии «Чистый звук» Елена Сыч. Запись состоялась на легендарной Тонстудии киноконцерна «Мосфильм».

Альбом будет доступен на всех цифровых площадках, в том числе на Apple Music, Spotify, Яндекс.Музыка, Deezer и т.д. Также в конце ноября 2021 года «Фирма Мелодия» выпустит альбом на виниле.





