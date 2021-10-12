Как сложилась судьба звезды сериала «Клон» Джованны Антонелли

12.10.2021

Как сложилась судьба звезды сериала «Клон» Джованны Антонелли
Бразильская актриса прославилась ролью Жади, после которой ее ждали многочисленные предложения. Она была звездой до приглашения в «Клон». Антонелли дебютировала в сериале в 14 лет, а в первом фильме сыграла в 24. Она стала известной после «Семейных уз», за которыми последовал еще более успешный «Клон».

«Клон»


Роль Жади прославила актрису на весь мир, в том числе в России. Сериал вышел в Бразилии в 2001 году. Он затрагивает необычные для теленовелл темы — любовь мусульманской девушки и нерелигиозного парня, клонирование и наркозависимость. Риск, на который пошли создатели, оправдал себя. «Клон» стал очень популярным не только на родине — его продали в 90 стран мира, в том числе в РФ. Роман между исполнителями главных ролей только усилил интерес к проекту.

Антонелли сыграла молодую мусульманку Жади, которая выросла в Рио-де-Жанейро. Став сиротой, она переезжает к родственникам в Марокко. Там ее приучают к мусульманским обычаям, от которых она очень далека. Жади влюбляется в Лукаса, который приезжает с семьей на отдых в Марокко. Они решают сбежать вместе. Но побег не удается — она остается в Марокко и выходит замуж за Саида. Лукас не может забыть Жади и женится на девушке своего брата-близнеца, который погиб. Много лет спустя они снова встречаются, и былые чувства вспыхивают с новой силой. 

Личная жизнь, как в сериале


Антонелли была трижды официально замужем. Первый супругом стал Рикарду Медину, с которым они поженились в 1997 году. Тогда актриса еще не была такой известной и востребованной. Она была знакома с мужем со школы. Они развелись во время выхода «Клона». По слухам, причиной расставания стал роман актрисы с коллегой по съемочной площадке Мурилу Бенисиу, который сыграл Лукаса. Актеры утверждают, что их роман начался уже после съемок и не имел отношения к разводу Антонелли.
Поклонники были в восторге от новости об их отношениях. 

В 2005 году у пары родился сын Пьетру. Однако уже через два года они объявили о разводе. Что стало причиной разлада — неизвестно.

В 2007 году Антонелли вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Локасцио. Свадьба прошла на его исторической родине — в Италии. Брак продлился всего четыре месяца. Молодожены собирались поселиться в США, но им помешал Бенисиу. Он не разрешил увезти их общего сына из Бразилии. Во время судебных разбирательств с бывшим мужем отношения Антонелли и Локасцио испортились — они развелись.

Актриса погрузилась в работу, где в очередной раз встретила любовь. В 2009 году она познакомилась с режиссером Леонарду Ногейра, с которым у нее завязались отношения. Уже через год она родила дочерей-близняшек Софию и Антонию. 

Сегодня


Антонелли и Ногейра до сих пор вместе. При этом они так и не дошли до алтаря. Она также поддерживает дружеские отношения с Бенисиу, который часто видится с сыном.

После «Клона» актриса много снималась в сериалах и художественных фильмах, работала на телевидении, пела, занималась продюсированием. Она стала лицом нескольких косметических компаний и запустила собственную линию парфюмерии и бренд сумок.

Фото: кадр из сериала «Клон»