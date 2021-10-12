Как сложилась судьба звезды сериала «Клон» Джованны Антонелли

Бразильская актриса прославилась ролью Жади, после которой ее ждали многочисленные предложения. Она была звездой до приглашения в «Клон». Антонелли дебютировала в сериале в 14 лет, а в первом фильме сыграла в 24. Она стала известной после «Семейных уз», за которыми последовал еще более успешный «Клон».





«Клон»





Роль Жади прославила актрису на весь мир, в том числе в России. Сериал вышел в Бразилии в 2001 году. Он затрагивает необычные для теленовелл темы — любовь мусульманской девушки и нерелигиозного парня, клонирование и наркозависимость. Риск, на который пошли создатели, оправдал себя. «Клон» стал очень популярным не только на родине — его продали в 90 стран мира, в том числе в РФ. Роман между исполнителями главных ролей только усилил интерес к проекту.





Антонелли сыграла молодую мусульманку Жади, которая выросла в Рио-де-Жанейро. Став сиротой, она переезжает к родственникам в Марокко. Там ее приучают к мусульманским обычаям, от которых она очень далека. Жади влюбляется в Лукаса, который приезжает с семьей на отдых в Марокко. Они решают сбежать вместе. Но побег не удается — она остается в Марокко и выходит замуж за Саида. Лукас не может забыть Жади и женится на девушке своего брата-близнеца, который погиб. Много лет спустя они снова встречаются, и былые чувства вспыхивают с новой силой.





Личная жизнь, как в сериале





Антонелли была трижды официально замужем. Первый супругом стал Рикарду Медину, с которым они поженились в 1997 году. Тогда актриса еще не была такой известной и востребованной. Она была знакома с мужем со школы. Они развелись во время выхода «Клона». По слухам, причиной расставания стал роман актрисы с коллегой по съемочной площадке Мурилу Бенисиу, который сыграл Лукаса. Актеры утверждают, что их роман начался уже после съемок и не имел отношения к разводу Антонелли.

Поклонники были в восторге от новости об их отношениях.





В 2005 году у пары родился сын Пьетру. Однако уже через два года они объявили о разводе. Что стало причиной разлада — неизвестно.





В 2007 году Антонелли вышла замуж за американского бизнесмена Роберто Локасцио. Свадьба прошла на его исторической родине — в Италии. Брак продлился всего четыре месяца. Молодожены собирались поселиться в США, но им помешал Бенисиу. Он не разрешил увезти их общего сына из Бразилии. Во время судебных разбирательств с бывшим мужем отношения Антонелли и Локасцио испортились — они развелись.





Актриса погрузилась в работу, где в очередной раз встретила любовь. В 2009 году она познакомилась с режиссером Леонарду Ногейра, с которым у нее завязались отношения. Уже через год она родила дочерей-близняшек Софию и Антонию.





Сегодня





Антонелли и Ногейра до сих пор вместе. При этом они так и не дошли до алтаря. Она также поддерживает дружеские отношения с Бенисиу, который часто видится с сыном.





После «Клона» актриса много снималась в сериалах и художественных фильмах, работала на телевидении, пела, занималась продюсированием. Она стала лицом нескольких косметических компаний и запустила собственную линию парфюмерии и бренд сумок.





Фото: кадр из сериала «Клон»