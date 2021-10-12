10 интересных и малоизвестных фактов из биографии Уолта Диснея

Сегодня имя Уолта Диснея знакомо многим благодаря мультфильмам, созданным на его студии. Но мало кто знает, каким сложным был путь мультипликатора к мировой славе. Изучаем биографию самого известного создателя мультфильмов.



1. Уолт Дисней, родившийся в 1901 году, не был выходцем из состоятельной семьи. В 14 лет он подрабатывал разносчиком газет. В годы Первой мировой войны добрался до Франции, где работал водителем скорой помощи. Кстати, он служил в одной роте с будущим владельцем McDonald’s Рэем Кроком.





2. Первая анимационная студия Диснея обанкротилась. Вторую студию он создал вместе с братом Роем. Это было в 1920-е годы. Тогда же начал формироваться стиль диснеевских фильмов, известный во всем мире.





3. Первым персонажем Диснея, который стал популярным, был не Микки Маус, а кролик Освальд. Внешне он очень похож на Микки Мауса, которого изначально звали Мортимер. Микки и Минни дебютировали в 1928 году в фильме «Безумный самолет». Микки придумал художник-аниматор Аб Айверкс, долгое время сотрудничавший с Диснеем. Кстати, сохранились сведения о том, что Уолт Дисней боялся мышей.





4. В детстве он посмотрел немой фильм про Белоснежку, который впечатлил его на всю жизнь. Позже автор создал свою версию сказки, которая принесла ему славу. В 1937 году на экраны вышел первый полнометражный фильм Диснея «Белоснежка и семь гномов», которая стала очень популярной. Проект оценили и зрители, и критики.





5. На этой волне последовали другие полнометражные мультипликационные ленты — «Пиноккио» (1940), «Фантазия» (1940), «Дамбо» (1941), «Бэмби» (1942), «Золушка» (1950), «Питер Пэн» (1953), «Леди и Бродяга» (1950), «Спящая красавица» (1959), «101 далматинец» (1961). Техническое мастерство в фильме «Золушка» оценило жюри Берлинского кинофестиваля — его наградили «Золотым медведем».





6. В 1925 году Дисней женился на Лилиан Боундс, которая работала секретаршей в его студии. Хотя его семейная жизнь началась со служебного романа, он выпустил приказ, запрещавший личные отношения между сотрудниками компании.





7. Около восьми лет у пары не получалось завести детей. Две беременности Лилиан закончились выкидышами, которые супруги очень тяжело пережили. В 1933 году у них родилась дочь Дайана Мэри. Через несколько лет они удочерили девочку, которую назвали Шэрон Мэй. Старшая дочь рассказывала, что отец был примерным семьянином. Он часто гулял с девочками. Во время этих прогулок ему пришла идея создать уголок для совместного проведения времени детей и взрослых. Впоследствии появился Диснейленд.





8. Дисней умер в 1966 году от рака легких. После этого в его компании решили не показывать в своих фильмах сигареты.





9. Уолт Дисней был посмертно награжден высшей наградой Соединенных Штатов — золотой медалью Конгресса. Аналогичную награду получили мать Тереза, Фрэнк Синатра, астронавты, побывавшие на Луне.





10. После смерти художника-аниматора и предпринимателя ходили слухи о том, что его заморозили в криогенной капсуле. Якобы он решил пойти на это в надежде на то, что в будущем изобретут технологии по разморозке людей. Однако его останки захоронены в пригороде Лос-Анджелеса.





Фото:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Walt_Disney_Snow_white_1937_trailer_screenshot_(12).jpg#/media/Файл:Walt_Disney_Snow_white_1937_trailer_screenshot_(12).jpg