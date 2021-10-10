Гран-При фестиваля «Театральная пристань» завоевал театр «Ра вестник» из Красноярского края

Народный театр-студия «Ра вестник» из Шушенского Красноярского края завоевал Гран-При первого межрегионального фестиваля любительских театров малых городов России «Театральная пристань», завершившимся в Каргополе Архангельской области, сообщает ТАСС.

В пресс-службе фестиваля рассказали, что диплом Гран-Ари достался народному театру-студии «Ра вестник» за спектакль «Ревизор» режиссера Антона Пузынина. Юрий Пузынин, сыгравший Городничего, получил награду в номинации «Лучшая мужская роль».

Награду за лучшую женскую роль получила актриса Образцового театра юного зрителя Ассоциации Кольчугинских театров из г. Кольчугино Владимирской области Ольга Кириллова за роль Тетушки в спектакле «Чудотворец, история одной московской фамилии». Всего в первом фестивале театров малых городов поучаствовали 12 коллективов, труппы которых были отобраны в ходе конкурса Российским домом народного творчества.

Каргополь посетили театры из Архангельской, Вологодской, Ярославской, Владимирской, Ростовской, Тверской и Рязанской областей, Красноярского края, коллектив из города Харцызск. Фестиваль «Театральная пристань» планируется проводить в Каргополе один раз в два года.

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