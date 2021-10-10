Кукольный спектакль на основе сказок терских казаков создадут на Ставрополье

На Ставрополье к 2022 году подготовят кукольный спектакль по мотивам сказок терских казаков, сообщает ТАСС.

Инициатор проекта Ирина Щербакова рассказала, что планируется создание кукольного спектакля по мотивам сказок терских казаков в 2022 году. Она добавила, что также запланированы съемки экранизации, чтобы кукольный спектакль можно было демонстрировать в качестве фильма для детей.

Авторы спектакля вдохновлялись сказками, сборник которых планируется издать на Ставрополье в 2022 году. Для спектакля напишут сценарий, участвовать в постановке будут казаки.

«Будут созданы специально для спектакля ростовые куклы, костюмы, для этого будем привлекать специалистов. Среди казаков есть режиссеры и артисты, которые могут и умеют создавать подобные постановки», — отметила Ирина Щербакова.

Для съемок телеверсии спектакля будет использована панорамная VR-камера. По словам авторов проекта, прежде на Ставрополье не делали постановок по терским сказкам.

Фото: Pixabay