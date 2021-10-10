Международный театральный фестиваль останется во Владивостоке на весь год

10.10.2021

Международный театральный фестиваль останется во Владивостоке на весь год

Организаторы Международного Тихоокеанского театрального фестиваля сообщили, что новые спектакли привезут следующей осенью, однако планируют сделать образовательную программу для театральных деятелей постоянной, сообщает ИА PrimaMedia. 

Во Владивостоке подошли к концу две насыщенные недели первого Международного Тихоокеанского театрального фестиваля. Гости смотра увидели не только постановки из разных стран, но и просветительскую программу для деятелей искусства и будущих артистов.

Всего мастер-классы, лекции и семинары от профессионалов посетило больше тысячи человек. «Образовательная программа получила сумасшедший отклик. В ней участвовал практически весь Приморский край. К нам с подарками приезжали из Хабаровска. В мастер-классах приняли участие не только учащиеся институтов искусств, но и педагоги, актеры, режиссеры, художники», — рассказала на пресс-конференции куратор образовательной программы Международного Тихоокеанского театрального фестиваля Диана Фокина. 

Главным образовательным центром в рамках фестиваля стал Пушкинский театр ДВФУ. В нем народный артист России Евгений Миронов поделился опытом сотрудничества с зарубежными режиссерами, а театральный критик Роман Должанский прочел лекцию «Театр до и после пандемии». 

Фото: пресс-служба Международного Тихоокеанского театрального фестиваля 