XXV Международный кинофестиваль «Созвездие» стартовал в Орле

9 октября в Орле открылся XXV Международный фестиваль актеров кино «Созвездие», сообщает сайт Союза кинематографистов РФ.

Торжественная церемония открытия фестиваля прошла в Конгресс-холле ТМК «ГРИНН». За ее проведение отвечали известные российские актеры Оксана Сташенко и Тимофей Федоров.

Всего в программу вошли 10 фильмов – «Архипелаг», «Золотые соседи», «День мертвых», «Назад в степь к сарматам», «Батя», «Пальма», «С неба и в бой», «Зови меня Дрозд», «Море волнуется раз» и «Отель».

Гостей фестиваля также ждут встречи с актерами и режиссерами. 10 октября в библиотеке Пушкина пройдет творческая встреча с заслуженным артистом России Тимофеем Федоровым, где в центре внимания окажется мультипликация и 85-летие «Союзмультфильма».

11 октября в в культурно-досугом центре «Металлург» состоится творческая встреча с актером и режиссером Андреем Соколовым и показ фильма Игоря Максимчука «Холодная осень» по рассказу Ивана Бунина. Также 11 октября музыкальный моноспектакль «Вертинский на все времена» представит зрителям актер Театра имени Моссовета Андрей Межулис.

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