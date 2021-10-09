37-летний актер Евгений Кулеш умер в результате ЧП в Большом театре

В Большом театре в результате падения декорации погиб 37-летний актер Евгений Кулеш, сообщает «Телеканал РЕН ТВ».

В сообщении говорится, что артист миманса вынес декорацию и установил ее по центру сцены. После Кулешу следовало отойти в сторону, однако по какой-то причине артист отодвинулся назад.

Коллеги стали кричать актеру, чтобы он отбежал, но было слишком шумно, и придавила его. От полученных травм Кулеш скончался.

Евгений Кулеш был артистом миманса оперной труппы Большого театра. Он окончил хореографическое отделение Московского государственного университета культуры и искусств.

Фото: страница актера Евгения Кулеша в соцсетях



