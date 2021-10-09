37-летний актер Евгений Кулеш умер в результате ЧП в Большом театре

09.10.2021
В сообщении говорится, что артист миманса вынес декорацию и установил ее по центру сцены. После Кулешу следовало отойти в сторону, однако по какой-то причине артист отодвинулся назад.
Коллеги стали кричать актеру, чтобы он отбежал, но было слишком шумно, и придавила его. От полученных травм Кулеш скончался.
Евгений Кулеш был артистом миманса оперной труппы Большого театра. Он окончил хореографическое отделение Московского государственного университета культуры и искусств.
Фото: страница актера Евгения Кулеша в соцсетях