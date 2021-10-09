Сериал «Острые козырьки» получит полнометражное продолжение в 2023 году

09.10.2021
О грядущем продолжении криминальной саги рассказал сценарист Стивен Найт. Он добавил, что фильм, вероятно, будет своего рода завершением пути для «Острых козырьков».
По словам Найта, остается вероятность появления спин-оффов, однако он в таком случае предпочтет «передать эстафету» другому автору. Он также поведал, что финальный шестой сезон сериала уже снят и находится на финальной стадии монтажа.
Премьера запланирована на весну 2022 года. Впервые зрители увидели британский сериал в 2013 году, после чего он стал настолько популярен, что повысил продажи головных уборов.
Действия истории начались в 1920-е годы. В сериале снимались Киллиан Мерфи, Пол Андерсон, Хелен Маккрори, Аннабелль Уоллис, Финн Коул, Гарри Киртон, Джо Коул, Кейт Филлипс, Сэм Нил и другие.