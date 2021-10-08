Топ-3 кинопремьер октября для искушенных зрителей

В октябре в кинопрокат выходят фильмы, отмеченные наградами на международных кинофестивалях. Рассказываем, на что обратить внимание.





«Герда»





Премьера в кинотеатрах — 14 октября





Драматический фильм сняла Наталья Кудряшова. Исполнительница главной роли Анастасия Красовская получила награду за лучшую женскую роль на смотре в Локарно. В центре сюжета — студентка Лера. Днем она изучает социологию и проводит соцопросы, а ночью танцует в клубе, чтобы прокормить себя и маму. Отец ушел из семьи, но постоянно возвращается обратно. Все люди кругом несчастны, как и сама Лера. Но в какой-то момент девушка переживает катарсис.





«Маленькая мама»





Премьера в кинотеатрах — 14 октября





Драму взросления с элементами фэнтези от француженки Селин Сьямма критики сравнивают с «Фанни и Александром» Ингмара Бергмана. Фильм получил номинацию на «Золотого медведя» и приз зрительских симпатий в Сан-Себастьяне. Восьмилетняя Нелли переживает после смерти бабушки. Родители решают отвезти ее в загородный дом. На прогулке в лесу она знакомится с ровесницей Марион. Такое же имя — у матери Нелли.





«Купе номер шесть»





Премьера в кинотеатрах — 28 октября





Фильм финского режиссера Юхо Куосманена завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля 2021 года. Он повествует о случайном знакомстве в поезде Москва — Мурманск. Студентка Лора (Сейди Хаарла) бежит от несчастной любви. В поездке ей приходится соседствовать с вечно пьяным шахтером Лехой (Юра Борисов). Тесное купе и долгая дорога сближают героев.





Фото: кадр из трейлера фильма «Герда»