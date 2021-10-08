Опубликован список самых часто скачиваемых пиратами фильмов

Компания Group-IB представила список фильмов, которые чаще всего копируют для пиратского распространения, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

По мнению специалистов компании, между объемом пиратских копий и спросом на контент видна прямая зависимость.

Как говорится в сообщении исследователей, фильмом с самым большим числом нелегальных копий стал «Время» М. Найта Шьямалана. Его российская премьера состоялась в кинотеатрах 22 июля.

Второе место по популярности занял фильм «Кейт», премьера которого на Netflix состоялась 10 сентября. В тройку лидеров также попал детективный триллер «Исчезнувший», вышедший на платформе Peacock 15 сентября.

Весьма популярна среди пиратов также картина «Форсаж 9». Кроме того, пользователи часто нелегально копируют фильмы «Я создан для тебя», «Бесконечность», «Вуайеристы», «Гениальное ограбление», «Бал безумных женщин».

Фото: кадр из фильма