С помощью машинного обучения восстановлены утраченные произведения Густава Климта

Онлайн-выставка Klimt vs Klimt на платформе Google Arts & Culture расскажет о жизни и творчестве австрийского художника Густава Климта, сообщает пресс-служба Google.

Ретроспективная выставка Klimt vs Klimt объединила в себе более 120 работ, среди которых есть как широко известные, так и менее популярные произведения. Собрание картин представлено в формате захватывающей дополненной реальности и 3D в Pocket Gallery.

Более 60 картин Климта также были сняты в сверхвысоком разрешении с помощью Google Art Camera. Благодаря возможностям машинного обучения сотрудники лаборатории Google Arts & Culture воссоздали цвета давно утраченных картин Климта, и теперь впервые за 70 лет можно увидеть эти произведения такими, какими их, скорее всего, создал сам художник.

Klimt vs Klimt — один из самых больших и разноплановых проектов о художнике: 120 историй о творчестве и личной жизни Климта, виртуальный тур по его студии и многое другое. Материалы для онлайн-выставки предоставили более 30 культурных учреждений со всего мира.

Фото: Густав Климт, общественное достояние