Удивительная судьба актрисы Натальи Теняковой

Наталья Тенякова прежде всего прославилась как театральная актриса. Известность на всю страну ей принесли роль бабы Шуры в фильме «Любовь и голуби». Это произошло спустя почти 20 лет работы актрисой.





Начало пути





У юной Натальи не было мыслей поступать на актерский факультет. Она думала учиться на педагога. Однако ее уговорили попробовать. Она стала студенткой нынешнего Российского институт сценических искусств. По слухам, она целый год скрывала от родителей, что учится на актрису. Они не одобряли «ненадежный» выбор. Девушка все-таки призналась, а родителям пришлось смириться.





Сразу после окончания учебы ее приняли в Ленинградский театр им. Ленинского комсомола, где она дебютировала в 1966 году. В том же году впервые снялась в кино — в «Старшей сестре».





Театр и кино





Уже через год Тенякову приняли в труппу БДТ, в котором стала одной из ведущих актрис. В этом театре она прослужила больше 10 лет, пока не покинула его вслед за мужем. В БДТ Наталья познакомилась с будущим супругом — Сергеем Юрским. Он был вынужден покинуть театр из-за цензуры и контроля со стороны властей. Наталья, не раздумывая, ушла с ним.





После кинодебюта Теплякова снялась в еще нескольких картинах, но решила сосредоточиться на работе в театре. Она стала успешной театральной актрисой сначала в Ленинграде, а затем покорила столичную сцену. После ухода из БДТ она с мужем перебралась в Москву. Наталья стала ведущей актрисой в Театре имени Моссовета, затем в МХТ имени Чехова. Сейчас продолжает сотрудничать с разными театрами.





В одном из интервью Наталья рассказывала, как согласилась на роль бабы Шуры. Она отдыхала в Крыму. На берегу к ней подошел режиссер Владимир Меньшов и сообщил, что она будет играть бабу Шуру. Актриса удивилась и переспросила, о чем вообще речь — ведь ей на тот момент не было и 40 лет. Но режиссер был уверен в выборе. Он завлек Наталью на съемки, проходившие в Карелии, тем, что там было много грибов! Она согласилась на роль, которая прославила ее и как киноактрису.





Личная жизнь





Среди сокурсников Натальи был Лев Додин, за которого она вышла замуж. Однако они были женаты очень недолго. Вторым супругом стал актер Сергей Юрский. Брак с ним оказался крепким. Они поженились в 1970 году и прожили вместе до его смерти в 2019 году. В этом союзе родилась дочь Дарья, которая пошла по стопам родителей. У Натальи также есть два внука.





Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»