Как сложилась судьба Ольги Орловой из «Блестящих»

В середине 1990-х годов Ольга Орлова прославилась в группе «Блестящие». Она не только пела, но и писала песни, ставшие хитами коллектива. Как сложилась судьба певицы после ухода из популярной группы?





Начало





Ольга Носова родилась в 1977 году в Москве. Окончила музыкальную школу по классу фортепиано. В детстве сыграла в фильме «Анна Карамазофф». Однако родители настояли на получении экономического образования, поэтому она поступила в МЭСИ.





В 18 лет Ольга познакомилась с продюсером Андреем Грозным, который пригласил ее в новый проект. Она стала первой участницей «Блестящих». Тогда же девушка взяла фамилию Орлова. Позже к коллективу присоединились Полина Иодис и Варвара Королева. В этом составе записали первый клип «Там, только там» и одноименный альбом.





Затем Ирина Лукьянова заменила Королеву. Также к ним присоединилась Жанна Фриске, ставшая близкой подругой Орловой. Именно в этом составе группа прославилась на всю страну. В группе было то три, то четыре участницы. Состав часто менялся. Девушки уходили по разным причинам: кто-то ради семьи, кто-то ради спорта, кто-то ради сольной карьеры.





Ольга Орлова написала тексты хитов «Ча-ча-ча», «Чао, бамбина!», «Где же ты, где?», «За осенью придёт зима» и других. В составе группы она выпустила пять альбомов.





Сольный этап и уход со сцены





В 2000 году Ольга покинула коллектив. По одной версии, она ушла из-за скорых родов. По другой версии, ее уволили из-за того, что она долго скрывала беременность, хотя девушка не планировала покидать «Блестящих».





Ольга связала судьбу с бизнесменом Александром Кармановым, от которого родила сына Артема. Их брак продлился недолго — они развелись в 2004 году.





Во время беременности Ольга продолжала работать. В 2001 году она выпустила первый сольник, в 2006-м — второй. Она также снялась в историческом фильме «Золотой век» и ТВ-проекте «Последний герой-3». А в 2007 году Ольга решила уйти со сцены.





В следующие восемь лет она снималась в кино и сериалах, играла в театре и работала на телевидении.





Новая страница





В 2015 году Ольга вернулась на сцену с песней «Птица», написанной на ее стихи. Она выступила и режиссером клипа. В том же году прошел первый после долгого перерыва концерт. В следующем году Ольга представила песню «Прощай, мой друг», посвящённую ее подруге и коллеге Жанне Фриске. В 2017 году начала вести шоу «Дом-2» и выпустила клип на песню «Без тебя не могу».





После развода с первым мужем Ольга не выходила официально замуж, но встречалась с мужчинами. Она не комментировала слухи о романах. Последние годы у нее появился новый партнер, имя которого она не раскрывает.





Ольга продолжает заниматься сольной карьерой, работой на телевидении, а также зоозащитой. Она помогает бездомным животным. Активно ведет аккаунт в инстаграме, на который подписаны более 3,5 миллиона человек.





Фото: кадр из клипа «Без тебя не могу»