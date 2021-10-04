Почему Наталья Вавилова навсегда ушла из кино

В 20 лет Наталья Вавилова прославилась на весь Советский Союз. Роль Александры в мелодраме «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова определила выбор девушки — она предпочла актерскую карьеру дипломатической.





Наталья Вавилова родилась в 1959 году в Москве в семье дипломата и домохозяйки. Она начала сниматься еще в школе. Ее заметили сотрудники «Мосфильма» и пригласили на съемки. Родители не были этому рады, но согласились. Они думали, что дочь пойдет по стопам отца.





Особый фильм





Проблемы начались во время съемок «Москва слезам не верит». Родители хотели, чтобы дочь окончила курсы при МИД СССР. Они запретили ей сниматься и даже подходить к телефону. Режиссеру Владимиру Меньшову пришлось лично приезжать к ним, чтобы вызволить девушку. Ему помогал актер Алексей Баталов. Родители сдались — Наталья сыграла в фильме. Она бросила дипломатические курсы и поступила во ВГИК.





«Москва слезам не верит» прославила молодую Наталью Вавилову. Но проект запомнился ей не только этим. На съемках она познакомилась с будущим мужем — Самвелом Гаспаровым. По слухам, в то время режиссер был женат, но это не остановило его. Он влюбился в студентку-красавицу, которая была почти на 20 лет младше. Они поженились в 1980 году и прожили вместе 40 лет до его смерти в 2020 году.





Переломный момент





В 1986 году она получила главную роль в фильме «Николай Подвойский» Юрия Борецкого. Во время съемок актриса упала с лошади и травмировала позвоночник. Через две недели она уже могла вернуться к работе, однако режиссер успел найти новую актрису на ее роль. Он попросил Наталью не предавать инцидент огласке. Она так и не вернулась к съемкам.





Этот случай нанес серьезную моральную травму. После него актриса взяла длительный перерыв в работе. Она путешествовала вместе с мужем. Затем снялась в его картине и историческом фильме Леонида Пчелкина «Дело Сухово-Кобылина». Эта лента стала последней в ее кинокарьере. Наталья навсегда ушла из кино в 1991 году.





Дальнейшая жизнь





Актрисе не раз предлагали роли в теле- и кинопроектах, но она отказывалась. Возможно, ни один сценарий ее просто не заинтересовал, а размениваться по мелочам не хотелось. Нужды в деньгах у нее не было.





В последние годы Наталья Вавилова живет закрыто и не общается с прессой. Она занимается садоводством, кулинарией и благотворительностью. Известно, что у нее нет детей, но она активно помогает детским домам и другим учреждениям.





Фото: кадр из фильма «Москва слезам не верит»