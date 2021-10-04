Куда пропал рыжий мальчишка из «Ералаша» Александр Лойе

«Ералаш» открыл многих будущих звезд. Но не все юные актеры смогли закрепиться в профессии. Некоторые ярко вспыхнули, но довольно быстро угасли. Так произошло с Александром Лойе — рыжим мальчиком, запомнившимся комедийными ролями.





Александр Лойе родился в 1983 году в Москве. По его словам, яркая внешность и необычная фамилия достались ему от деда — немца Эрнста Лоэ, который осел в России.





В конце 1980-х годов мальчик впервые появился в кино. По слухам, он попал в кинематограф случайно — яркого мальчугана заметили члены съемочной группы «Благородного разбойника Владимира Дубровского». Фильм стал дебютным для юного актера.





В начале 1990-х он снимался в «Ералаше», став звездой проекта. Создателей киножурнала привлекали харизма и комедийный талант мальчика. В те годы он активно снимался в кино и рекламе. Проблемы начались с подростковым возрастом. Для детских ролей он уже не подходил, а для взрослых актерских работ был слишком юн.





Тем не менее он решил продолжать актерскую карьеру и поступил в ГИТИС. В итоге окончил Театральное училище им. Щепкина. В студенческие годы снялся в одной из главных ролей в сериале Next, где его партнером стал Александр Абдулов. Проект представил повзрослевшего Лойе. Казалось, что его карьеру ждет новый взлет. В это же время попробовал себя в роли режиссера в сериале «Слепой».





Однако дальнейшие работы актера были не очень заметными. Лойе продолжал сниматься до 2016 года, в котором вышел последний проект с его участием.





О личной жизни артиста известно мало. По сообщениям СМИ, Александр Лойе никогда не был женат. Возможно, место в его сердце еще не занято.





Фото: из выпуска «Ералаша» «Научи меня плохому!»