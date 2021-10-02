Фильм «Голоса бухты Тихая» победил на кинофестивале в Петербурге

«Голоса бухты Тихая» стал лучшим фильмом на полярную тематику на фестивале «Море зовет!», сообщает пресс-служба нацпарка «Русская Арктика».

Сюжет картины покажет рабочие будни сотрудников нацпарка «Русская Арктика». Кроме того, в ленте показана работа группы реставраторов, которые восстанавливают самолетный ангар, самое крупное здание в Тихой.

Над фильмом работала киногруппа из Архангельска: автор и оператор Анастасия Ломакина, режиссёр Игорь Жданов, редактор Ирина Скалина, и музыкант Дмитрий Лисицын. Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов отметил, что создание полноценного художественного или документального произведения в условиях дикой природы – это всегда вызов.

Он добавил, что снимать фильмы в Арктике – это особое призвание. По его словам, само то, что нужно лишить себя практически всех благ цивилизации и забыть о комфорте на время сьемок уже является испытанием,.

Награждение победителей и участников Международного кинофестиваля морских и приключенческих фильмов «Море зовет!» прошло в Санкт-Петербурге.

Фото: пресс-служба нацпарка «Русская Арктика»