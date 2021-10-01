Судьба исполнительницы хита «Чашка кофию» Марины Хлебниковой

Марина Хлебникова родилась в 1965 году в Подмосковье в семье радиофизиков, увлекавшихся музыкой. Училась в Гнесинском институте, где ее наставниками были Лев Лещенко, Александр Градский, Иосиф Кобзон. Во время учебы выступала с джазовым ансамблем. Ей прочили большую музыкальную карьеру.





Эстрада





На рубеже 80–90-х годов Хлебникова познакомилась с продюсером Бари Алибасовым, который пригласил ее выступить со своими коллективами «На-На» и «Интеграл». Она выпустила сольные песни «Дожди», «Случайная любовь». Первый альбом появился в 1993 году.





Но настоящая слава свалилась на певицу с песней «Чашка кофию» — она «ушла в народ». Песне больше 20 лет, но ее до сих пор можно услышать в озвучке юмористических роликов или караоке.





На рубеже девяностых-нулевых Хлебникова выпустила еще два альбома, которые были довольно успешны. Среди популярных композиций — «Солнышко мое, вставай», «Я без тебя». В 2005 году увидел свет ее последний студийник, затем последовал долгий перерыв. Эстрадная карьера певицы пошла на спад. Хотя она еще появлялась на концертах, вела ТВ-программы, записала аудиокнигу.





Упадок





Ходили слухи, что у певицы начались проблемы с алкоголем. Она избегала появления на публике, не издавала песен и не давала интервью. Внимание привлек печальный случай — в 2018 году бывший муж Хлебниковой, с которым она предположительно снова сошлась, покончил с собой в ее квартире. Для женщины это был серьезный удар.





О ее личной жизни известно мало. Во втором браке с главой «Граммофон Рекордс» Михаилом Майданичем она родила дочь. Пара развелась.





В 2021 году Хлебикова вновь появилась на телевидении. Она рассказала, что «никуда не пропала», не страдает от алкоголизма и нигде не лечится. Она просто живет семьей, друзьями и любимой работой — записью песен. В этом году у нее вышел первый за долгие годы альбом под названием «Жизнь».





Фото: кадр из клипа «Дожди»