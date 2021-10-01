Ученые создали точную карту самого северного в Азии памятника петроглифов на реке Пегтымель

Об этом сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

Экспедиция археологов возобновила исследования самого северного в Азии памятника наскального искусства, расположенного на реке Пегтымель на Чукотке. Итогом первых полевых работ после 13-летного перерыва стало создание точной карты памятника с координатами 341 поверхности с изображениями, привязанными к спутниковым данным, и открытие нового рисунка, на котором изображен северный олень.

Пегтымельские петроглифы на Западной Чукотке — самое северное в Азии и единственное за Полярным кругом местонахождение наскальных изображений. Памятник расположен на правом берегу реки Пегтымель, в устье ручья Кээнейкууль — скалистые выступы длиной более километра, на которых в 1965 году геолог Николай Саморуков обнаружил поверхности с рисунками: изображения оленей, людей, сцены охоты.

Основные сюжеты наскальных изображений Пегтымеля связаны с бытом обитателей этих мест, его природным миром, отражают верования древних народов, населявших этот край. Это изображения северных оленей – одиночных и в стаде, сцены охоты на оленя, медведя, изображения собак, волков, песцов, птиц, обитателей моря — китов, тюленей. Образ человека на наскальных изображениях Пегтымеля — это либо охотник, либо антропоморфная фигура с оружием или каяком.

Исследователи отыскали изображения, задокументированные предыдущими исследователями, определили аварийные плоскости на скалах и занесли в базу данных результаты GNSS-измерений местоположение каждого петроглифа. В результате одним из итогов работы экспедиции стало картографирование всего обрыва длиной около полутора километров и определение координат 341 поверхности с петроглифами.

Фото: ИА РАН